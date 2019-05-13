2019-05-13

الكلباني: عمليات التجميل تغير الظاهر لكنها لا تغير الجينات

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، على عمليات التجميل التي ازدهرت في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها تغير الظاهر فقط.

وقال الشيخ الكلباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عمليات التجميل تغير الظاهر لكنها لا تغير الجينات”.

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ولاقت تغريدة الكلباني إعجاب الكثيرين، حيث علق البعض بقوله إنها قصف غير مباشر لمن يقدمن على عمليات التجميل.