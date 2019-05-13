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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك نصر الله صفير

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

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وقال الملك المفدى ” تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق “.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة.

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