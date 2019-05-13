نوبة قلبية تخطف نجمة سناب شات «دانة القحطاني»‬

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دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة)صدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة تطبيق سناب شات الشهير، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نعاها والدها عبر حسابه الشخصي، مؤكداً وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.
ودانة هي البنت الصغرى في الثلاثي الشهير غناتي ودنا ودانة، وحققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحهن الذي تضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن مشعل القحطاني.
وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر وسم #وفاة_دانة_القحطاني وعبروا عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم.
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مقدم من RUPTLY
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.