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أخلت النيابة العامة في تركيا سبيل ستة أشخاص اعتدوا على صحفي دون عرضهم على المحكمة.
وكان الصحفي "دميراغ"؛ قد تعرَّض للاعتداء على يد سبعة أشخاص أمام منزله عقب البرنامج الذي يقدمه على قناة Türkiyem TV، واعتقلت قوات الأمن ستة أشخاص على خلفية هذه الواقعة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد زعم المعتدون في إفادتهم أمام النائب العام، بأنهم اعتدوا على الصحفي نتيجة مشاجرة مرورية، بينما أخلت النيابة سبيل المتهمين بحجة عدم وجود خطر على حياة "دميراغ".
كما أخلت النيابة العامة سبيل عثمان ساريجون؛ الذي قام بقذف البيض على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو؛ في أثناء مشاركته في جنازة أحد الشهداء ببلدة شوبوك بمدينة أنقرة، في اليوم التالي من الاعتداء.
وعادة ما توجّه رموز المعارضة أصابع الاتهام، إلى "أردوغان"؛ وحزبه الحاكم، بتدبير مثل تلك الاعتداءات.
أصابع "أردوغان" .. إخلاء سبيل "قاذف البيض" و6 اعتدوا على صحفي!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
أخلت النيابة العامة في تركيا سبيل ستة أشخاص اعتدوا على صحفي دون عرضهم على المحكمة.
وكان الصحفي "دميراغ"؛ قد تعرَّض للاعتداء على يد سبعة أشخاص أمام منزله عقب البرنامج الذي يقدمه على قناة Türkiyem TV، واعتقلت قوات الأمن ستة أشخاص على خلفية هذه الواقعة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد زعم المعتدون في إفادتهم أمام النائب العام، بأنهم اعتدوا على الصحفي نتيجة مشاجرة مرورية، بينما أخلت النيابة سبيل المتهمين بحجة عدم وجود خطر على حياة "دميراغ".
كما أخلت النيابة العامة سبيل عثمان ساريجون؛ الذي قام بقذف البيض على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو؛ في أثناء مشاركته في جنازة أحد الشهداء ببلدة شوبوك بمدينة أنقرة، في اليوم التالي من الاعتداء.
وعادة ما توجّه رموز المعارضة أصابع الاتهام، إلى "أردوغان"؛ وحزبه الحاكم، بتدبير مثل تلك الاعتداءات.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
12:44 PM
من التطاول على رئيس حزب الشعب أثناء مشاركته في جنازة إلى المشاجرة
أخلت النيابة العامة في تركيا سبيل ستة أشخاص اعتدوا على صحفي دون عرضهم على المحكمة.
وكان الصحفي "دميراغ"؛ قد تعرَّض للاعتداء على يد سبعة أشخاص أمام منزله عقب البرنامج الذي يقدمه على قناة Türkiyem TV، واعتقلت قوات الأمن ستة أشخاص على خلفية هذه الواقعة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد زعم المعتدون في إفادتهم أمام النائب العام، بأنهم اعتدوا على الصحفي نتيجة مشاجرة مرورية، بينما أخلت النيابة سبيل المتهمين بحجة عدم وجود خطر على حياة "دميراغ".
كما أخلت النيابة العامة سبيل عثمان ساريجون؛ الذي قام بقذف البيض على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو؛ في أثناء مشاركته في جنازة أحد الشهداء ببلدة شوبوك بمدينة أنقرة، في اليوم التالي من الاعتداء.
وعادة ما توجّه رموز المعارضة أصابع الاتهام، إلى "أردوغان"؛ وحزبه الحاكم، بتدبير مثل تلك الاعتداءات.
، أصابع "أردوغان" .. إخلاء سبيل "قاذف البيض" و6 اعتدوا على صحفي! ،
المصدر : الخليج 365
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