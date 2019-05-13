، بالفيديو.. اليابان تختبر أسرع قطار في العالم ،

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استعدادًا لدخوله الخدمة عام 2030، بدأت اليابان هذا الأسبوع في اختبار قطار قادر على السير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة (249 ميلًا في الساعة).
وقال موقع قناة "الحرة": إنه بمجرد دخوله الخدمة؛ سيتم تشغيل قطار شينكانسن من طراز ألفا إكس بسرعة تصل إلى 360 كيلومتر في الساعة (224 ميلًا)، وعندها سيتجاوز القطار الصيني Fuxing، الذي يسير بسرعة تقل عن ألفا إكس بنحو 10 كيلومتر في الساعة.
وبدأت عمليات الاختبار لقطار ألفا إكس، الجمعة، على الخط الفاصل بين مدينتيْ سينداي وأوموري، اللتين تبعدان مسافة 280 كيلومترًا تقريبًا، وتجرى الاختبارات مرتين أسبوعيًّا في الليل.
ولليابان طراز آخر من سلسلة قطارات شينكانسن هو N700، من المقرر أن يدخل الخدمة في عام 2020 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو؛ لكن سرعته القصوى لا تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
بالفيديو.. اليابان تختبر أسرع قطار في العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
استعدادًا لدخوله الخدمة عام 2030، بدأت اليابان هذا الأسبوع في اختبار قطار قادر على السير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة (249 ميلًا في الساعة).
وقال موقع قناة "الحرة": إنه بمجرد دخوله الخدمة؛ سيتم تشغيل قطار شينكانسن من طراز ألفا إكس بسرعة تصل إلى 360 كيلومتر في الساعة (224 ميلًا)، وعندها سيتجاوز القطار الصيني Fuxing، الذي يسير بسرعة تقل عن ألفا إكس بنحو 10 كيلومتر في الساعة.
وبدأت عمليات الاختبار لقطار ألفا إكس، الجمعة، على الخط الفاصل بين مدينتيْ سينداي وأوموري، اللتين تبعدان مسافة 280 كيلومترًا تقريبًا، وتجرى الاختبارات مرتين أسبوعيًّا في الليل.
ولليابان طراز آخر من سلسلة قطارات شينكانسن هو N700، من المقرر أن يدخل الخدمة في عام 2020 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو؛ لكن سرعته القصوى لا تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
12:44 PM
يبدأ تشغيله عام 2030
استعدادًا لدخوله الخدمة عام 2030، بدأت اليابان هذا الأسبوع في اختبار قطار قادر على السير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة (249 ميلًا في الساعة).
وقال موقع قناة "الحرة": إنه بمجرد دخوله الخدمة؛ سيتم تشغيل قطار شينكانسن من طراز ألفا إكس بسرعة تصل إلى 360 كيلومتر في الساعة (224 ميلًا)، وعندها سيتجاوز القطار الصيني Fuxing، الذي يسير بسرعة تقل عن ألفا إكس بنحو 10 كيلومتر في الساعة.
وبدأت عمليات الاختبار لقطار ألفا إكس، الجمعة، على الخط الفاصل بين مدينتيْ سينداي وأوموري، اللتين تبعدان مسافة 280 كيلومترًا تقريبًا، وتجرى الاختبارات مرتين أسبوعيًّا في الليل.
ولليابان طراز آخر من سلسلة قطارات شينكانسن هو N700، من المقرر أن يدخل الخدمة في عام 2020 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو؛ لكن سرعته القصوى لا تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
، بالفيديو.. اليابان تختبر أسرع قطار في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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