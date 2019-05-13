، مخاوف الإمدادات وقلق النمو الاقتصادي يدفعان أسعار النفط إلى الارتفاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط محاولات تخريبية لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية

دفعت المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولاراً للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

ووفق "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة مقارنة بسعر التسوية السابقة.

يُذكر أن السعودية قالت، اليوم، إن ناقلتَي نفط سعوديتيْن كانتا من بين سفنٍ استهدفتها "أعمال تخريبية" قُبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، وندّدت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

والسعودية والإمارات في المركزين الأول والثالث بين أكبر المنتجين على الترتيب في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وفقاً لأحدث مسح لـ "رويترز".

وتتلقى الأسواق الدعم من سعي واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا؛ حيث تتسبّب مشكلات في البنية التحتية أيضاً في تراجع الإنتاج.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معاً 34 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019، وفقاً لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.