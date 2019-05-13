، شاهد .. نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم بالميدان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمَّن جهودهم وما يبذلونه لراحة المواطنين وأمنهم

شارك نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ أمس، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة حائل اللواء عثمان المحيميد؛ ومساعدي ومديري إدارات الشرطة والجهات الأمنية المختلفة بمنطقة حائل، في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وثمَّن الأمير فيصل بن فهد؛ لرجال الأمن جهودهم وما يبذلونه لراحة المواطنين وأمنهم على تراب هذا الوطن الطاهر وأداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وأوضح مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد؛ أن جميع الجهات الأمنية المختلفة بالمنطقة تؤدي مهامَّ ومسؤولياتٍ عدة في حفظ الأمن والنظام خلال شهر رمضان المبارك بكل حرصٍ واهتمامٍ لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والراحة للمواطنين والمقيمين، بتنسيقٍ وتكاملٍ فيما بينها على مدار الساعة.

وأكّد "المحيميد"؛ أن مشاركة نائب أمير المنطقة مهام عملهم الميداني وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد تأتي امتداداً لحرصه وقربه من الجميع ومتابعته أولاً بأول، الارتقاء بالأداء الأمني إلى أعلى المستويات، سائلاً الله التوفيق للجميع، وللوطن مزيداً من الأمن والأمان، بإذن الله.