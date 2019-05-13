، "بلدية ظلم" تنظم جولات رقابية على المطاعم والبوفيهات وتضبط عددًا من المخالفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة

نفّذت بلدية ظلم شرق الطائف -ممثلة في قسم الخدمات- جولات رقابية على عدد من المطاعم والبوفيهات والمقاهي بالمحطات الواقعة على الطرق السريعة بمركز ظلم، والتي تشهد ازدحام المسافرين والمعتمرين؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن الفِرَق رصدت بعض الملاحظات؛ كسوء تعبئة المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء التخزين؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح.

وأكد "السبيعي" ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.

وبيّن أن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فِرَقها الميدانية التي تقوم بجولات رقابية لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية؛ منوهًا بأن البلدية لن تتوانى في تطبيق التعليمات والأنظمة بحق المخالفين، وكذلك تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحلات المخالفة في حال تكرار المخالفة.