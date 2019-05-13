، بعد تمديد "آل الشيخ" .. هنا تفاصيل إجازة معلمي وإداريي "المتوسطة والثانوية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ مع نهاية دوام اليوم وتأسيس التوجيه ربط عودتهم برجوع الطلاب لمقاعدهم

تبدأ مع نهاية دوام اليوم الإثنين إجازة نهاية العام الدراسي للهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع مدارس المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ اذ يستمتع المعلمون بإجازة صيفية تمتد طيلة 3 أشهر و16 يوماً، فيما يستمتع زملاؤهم الإداريون بالمدارس غير الممارسين للتدريس، بإجازة تمتد 3 أشهر و9 أيام بعد أن أُلغيت عودتهم المقررة سابقاً في 18 ذو القعدة بتوجيهٍ من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وفي التفاصيل، تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام؛ عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/ 12 / 1440هـ الموافق 18 / 8 / 2019م، وستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، يوم الأحد 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 8 / 2019م، فيما ستكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ الموافق 1 / 9 / 2019م، وستكون بداية العام الدراسي الجديد 1441 يوم الأحد 2 المحرم 1441 الموافق 1 / 9 / 2019.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد وجّه بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات، إلى مدارسهم مرتبطة بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي القادم، والتعديل على قرار عودتهم السابق؛ ليصبح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونصّ توجيه "آل الشيخ"؛ وقتها على مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد، بما في ذلك إدراك مقومات الرضا الوظيفي للأداء الميداني الفاعل؛ لكونه أحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها لاكتمال عمل المنظومة التعليمية بشكل ينعكس على مستوى الرضا العام عن المدرسة والطالب وكذلك البيت كشريك أساس ومسهم في بلورة الأهداف والنتائج.

وربط وزير التعليم بين المعلم وأهمية أن تكون البيئة التي يعمل في إطارها بيئة جاذبة، وقادرة على الاحتواء المعنوي والنفسي لأداء رسالته، وهو ما يؤول إليه قرار تعديل مواعيد عودتهم بعد إجازة نهاية العام الدراسي، مشيداً كذلك بما يبذلونه من جهود قد تتجاوز نصابهم اليومي من الحصص، إلى الإشراف على أنشطة لاصفّية، والعمل ضمن الفرق المعنية بإدارة أعمال أندية الحي والأندية الموسمية وغيرها من الأنشطة التي يقومون بها.