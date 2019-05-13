، "تنمية العرضيات" تؤهل 27 شابًا من المقبلين على الزواج وتدعمهم ماديًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "نحو حياة أسرية سعيدة" لتقليص ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية، برنامجًا تدريبيًا للشباب المقبلين على الزواج، تحت شعار "نحو حياة أسرية سعيدة"، بحضور 27 شابًا.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الشمالية علي بن سلطان السهيمي لـ"الخليج 365": إن هذا البرنامج هو ضمن سلسلة برامج تدريبية متنوعة للشباب والشابات وخاصة المقبلين على الزواج.

وأضاف "السهيمي" أن البرنامج يهدف لتثقيف الشباب والفتيات بمهارات التعامل بين الزوجين، وطرق حل المشكلات، وتقليص ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري في المجتمع؛ من خلال تثقيف الزوجين بأساليب التعامل المُثلى بينهما، وتأهيل الشباب والفتيات لبناء عش الحياة الزوجية السعيدة، وتصحيح المفاهيم الزوجية الخاطئة لدى الشباب والفتيات.

وتابع: "شَمِلَ البرنامج عدة جوانب هامة مثل الجانب الشرعي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي والصحي".

واختتم "السهيمي" بأن الإعانات المقدمة للشباب هي دعم من أهل الخير لهذه الفئة المباركة، تيسيرًا لهم؛ فيما قدّم السهيمي شكره لجميع الداعمين لهذا البرنامج سواءً مؤسسات خيرية أو أفراد.