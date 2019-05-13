انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجارات الفجيرة تضرب أسواق الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 11:52 صباحاً - تراجعت أسواق الأسهم في كل من الإمارات والسعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، في أعقاب عملية استهداف السفن الأربع قبالة ميناء الفجيرة.

وتراجع مؤشر السعودية الرئيس "تاسي" بنسبة 0.96% أو 83.2 نقطة إلى 8591.60 نقطة، بهبوط أسهم 102 شركة وارتفاع أسهم 15 شركة.

وتراجع مؤشر دبي الرئيس بنسبة 1.5% أو 39.37 نقطة إلى 2590.3 نقطة، وسط هبوط غالبية الأسهم المدرجة، في حين تراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 1.15% إلى 5039.2 نقطة.

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ومساء الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية تعرُّض 4 سفن تجارية لـ"عمليات تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

في حين أعلنت السعودية، اليوم، تعرُّض ناقلتين سعوديتين (ضمن السفن الأربع)، لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وذكرت الخارجية الإماراتية أنه "جارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنيَّة بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".