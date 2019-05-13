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2019-05-13 إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. إطلاق سراح 43 من سجناء الحق العام في ينبع متابعات الخليج 365 - واس أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع مع دخول شهر رمضان المبارك 43 شخصاً من سجناء الحق العام بمحافظة ينبع، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس لجنة العفو بمحافظة ينبع عبد المعطي بن عطيه الرفاعي، أن لجنة العفو مشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوازات، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.









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