- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائض القرني: حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات إلى ما بعد رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات إلى ما بعد رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، نصيحة للشباب في شهر رمضان، للفوز بعظيم الأجر والثواب.
وقال الشيخ القرني عبر حسابه في “تويتر”: “حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات مع الأصدقاء إلى ما بعد رمضان ، والإقبال على كتاب الله فإنها فرصة قد لا تتكرر”.
وأضاف “شدّوا الحزام في شهر الصيام، واعبروا جسرَ التعب ولا تبالوا بالوصب والنصَب، فسعيكم مشكور، وعملكم مبرور”.
وختم الشيخ عائض القرني بقوله “تذكروا: “إنما يُوفى الصَّابرون أجرهم بغير حساب”.
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات إلى ما بعد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.