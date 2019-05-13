2019-05-13

عائض القرني: حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات إلى ما بعد رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، نصيحة للشباب في شهر رمضان، للفوز بعظيم الأجر والثواب.

وقال الشيخ القرني عبر حسابه في “تويتر”: “حبّذا تأجيل الصحف والمجلات والمواقع والجلسات مع الأصدقاء إلى ما بعد رمضان ، والإقبال على كتاب الله فإنها فرصة قد لا تتكرر”.

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وأضاف “شدّوا الحزام في شهر الصيام، واعبروا جسرَ التعب ولا تبالوا بالوصب والنصَب، فسعيكم مشكور، وعملكم مبرور”.

وختم الشيخ عائض القرني بقوله “تذكروا: “إنما يُوفى الصَّابرون أجرهم بغير حساب”.