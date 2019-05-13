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توقعات بشراكات مهمة بين نورثروب غرومان العسكرية والمملكة قريبًا

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2019-05-13

توقعات بشراكات مهمة بين نورثروب غرومان العسكرية والمملكة قريبًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب غرومان في المملكة وهي واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية الأميركية، أن تعلن الشركة قريبًا عن شراكات مهمة لها في ، تستهدف فرص استثمار، ونقل التقنيات والمعرفة، بموجب استراتيجية المملكة لتوطين الصناعات العسكرية، ووفق رؤية 2030.

وأوضح أبو خالد في مقابلة مع “العربية” أن Northrop Grumman هي شركة أميركية رائدة في الدفاع والطيران ولها تواجد عالمي، ويتجاوز حجم مبيعاتها 30 مليار دولار، كما يتجاوز عدد موظفيها 85 ألف موظف، واختارت من السعودية مركزًا إقليميًا لها، واختارت أن يكون لها تواجد رئيسي في 6 دول بالذات في إنجلترا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، وفي الشرق الأوسط لها تواجد رئيسي في المملكة والإمارات.

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وعبّر أبو خالد عن تفاؤله الكبير بدور الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وما سيكون منها ومن محفزات واستراتيجية صناعية متخصصة في نقل التقنية والصناعات العسكرية، إلى المملكة.

وأوضح أن مبيعات الشركة في السعودية كانت في السابق تعتمد على البيع لكن التوجهات الآن توسعت إلى شراكات محلية ولنقل التقنية والمعرفة والعمل على تهيئة جيل جديد قادر على التعامل مع التقنية المتقدمة.

وبيّن أبو خالد أن 85% من موظفي المركز الإقليمي لـ “نورثروب غرومان” هم من السعوديين، ويشكل العنصر النسائي حوالي 50% منهم.





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