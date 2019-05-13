فتح مكة المكرمة وغزوة #تبوك أهم الأحداث التاريخية في 8 رمضان

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 8 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

دهاء الرسول بالمعارك

في مثل هذا اليوم 8 رمضان عام 8 هجرية، أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري إلى منطقة بطن إضا، وذلك في مهمة تهدف للتمويه على المشركين بشأن خط سير المسلمين في فتح مكة.

غزوة تبوك

في مثل هذا اليوم عام 9 هجرية، وقعت غزوة تبوك بين المسلمين والروم مُدعمين ببعض القبائل العربية التي لم تدخل الإسلام.

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ابن ماجة

في مثل هذا اليوم عام 273 هجرية، توفي الإمام ابن ماجة، وهو أحد الشيوخ الذين كان لهم آراء مُحدثة للمعروف والتقليدي في العديد من الأمور.

أبو القاسم الزهراوي

في مثل هذا اليوم عام 578 هجرية، توفي أبو القاسم الزهراوي، وهو أحد أهم علماء المسلمين في الأندلس، وكانت إسهاماته الأبرز في مجالات الطب والجراحة المعاصرة.

بيبرس ينقذ المسلمين في عكا

في مثل هذا اليوم عام 665 هجرية، بدأ الظاهر بيبرس حصاره لمدينة عكا بعد علمه بأن الفرنجة يغيرون عليها بشكل دائم ليلًا، الأمر الذي استدعى تحركه لنجدة المسلمين.