هل يُشترط سن معين للزوج والزوجة للحصول على دعم سند محمد بن سلمان؟

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان العديد من الشروط لتحقيق أعلى معدل للشفافية والعدالة في صرف العطاء ضمن مبادرة الزواج، لمساعدة الشباب المتزوج حديثاً.

ومن أهم شروط سند محمد بن سلمان، هو شرط السن بالنسبة للزوج والزوجة، حيث يشترط البرنامج أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

مبادرة اجتماعية

ومبادرة سند الزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

ويهدف البرنامج إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

التسجيل في البرنامج

ويمكن التسجيل في البرنامج بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

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– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط سند الزواج

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف الدفعة الجديدة

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان، أعلن في وقت سابق، عن صرف الدفعة الثانية من العطاء، فيما توالت تساؤلات عن موعد صرف الدفعة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم صرف العطاء للدفعة الثالثة مع بداية الشهر المقبل بمشيئة الله، للتيسير على المتزوجين حديثًا ورفع الأعباء المادية عنهم.