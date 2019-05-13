2019-05-13

فيديو.. المغامسي عن أعياد ميلاد الأطفال: لم أشارك فيها ولا أجرؤ على تحريمها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، بأنه لا يجرؤ على القول بتحريم الاحتفال بأعياد الميلاد للأطفال، لأنه قد يكون من الصعب قول إنها تحرم، كما أنه لم ينكر على بعض قرابته احتفالهم بها.

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وقال المغامسي في رده على سائلة في برنامج “منابر النور” على قناة “mbc”، عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال، إن هذه الأشياء الخاصة التي ليست تعمم وليس فيها شيء تعبدي، قد يكون من الصعب القول إنها تحرم.

وتابع الشيخ المغامسي أنه قد يقول قائل إن الصحابة والسلف لم يفعلوها، نعم لم يفعلوها لكن لا نتكلم الآن عن مسألة دينية وإنما نتكلم عن مسألة دنيوية تتعلق بطريقة الناس في أفراحهم، فأنا لا أجرؤ على القول إنها محرمة.

وأشار إلى أنه رأى بعض قرابته يفعلون ذلك، والحق أنه لم ينكر عليهم لأنه لا يملك دليلاً يمنعهم من مثل هذا الفرح، كما أنه لم يُجب دعوتهم.