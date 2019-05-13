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أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام بعد الهجوم على سفن تجارية قبالة سواحل الإمارات، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولاراً للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
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