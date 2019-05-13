صور.. رمضان أمان 2019 يوزع أكثر من 350 وجبة إفطار صائم بصامطة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

انطلقت أمس بمحافظة صامطة ، فعاليات مشروع “رمضان أمان 2019″، الذي تشارك في تنفيذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية بالشراكة الإستراتيجية، مع الإدارة العامة للمرور، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وانطلق المشروع بميدان الكتب بالمحافظة حيث شارك المتطوعون والمتطوعات في إعداد وتوزيع نحو 350 وجبة على عابري الطريق بمشاركة منسوبي المرور وجمعية البر الخيرية وبلدية صامطة وفريق بسمتنا سعادة التطوعي وعدد من الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا بالمحافظة.

وتحدث مدير المشروع بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم جبران لـ”متابعات الخليج 365“، قائلا : إن هذا المشروع الوطني يهدف بالدرجة الأولى إلى نشر التوعية بأخطار الحوادث المرورية، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات بالسلامة المرورية والتخفيف من السرعة الزائدة، إلى جانب توعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية مقدما شكره لكافة الجهات المشاركة.

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من جانبه أوضح المشرف على المشروع بمحافظة صامطة الأستاذ جابر مدخلي أن الهدف هو توعية سائقي المركبات خصوصًا قبيل وقت الإفطار، وكذلك دعوة وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي و تعزيز ثقافة التطوع واستغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ويعد مشروع “رمضان أمان” للعام الحالي الأكبر من نوعه حيث يتم تطبيقه في 8 دول و 37 مدينة وأكثر من 10 آلاف متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم.