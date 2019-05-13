وزير التعليم مغرداً.. شكراً لمنسوبي مدارسنا

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ شكره وتقديره للزملاء والزميلات في مدارس التعليم العام. وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر : اليوم تنهون أعمالكم بعد عام دراسي بذلتم فيه الكثير من أجل مستقبل أبنائنا …شكرا لكم وتقبل الله عملكم وأرجو من الله لكم المتعة والفائدة في اجازتكم.

علماً بأنه بنهاية دوام اليوم الاثنين الموافق ٨/٩/١٤٤٠ تتمتع الهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مكاتب وإدارات التعليم بإجازتهم الصيفية للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠ وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي.