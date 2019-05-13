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تعرّضت سيدة في العقد السابع من العمر لطعنةٍ في الصدر بمنزلها من جرّاء خلافٍ عائلي نشب في أحد الأحياء بمحافظة أبو عريش.
وبيّنت مصادر "الخليج 365"، أنه تمّ نقل السيدة إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، فيما تمّ القبض على الجاني، وتمّ التحفظ عليه بأمر النيابة العامة.
خلاف عائلي ينتهي بطعنة في صدر سبعينية بأبو عريش وضبط الجانيفهد كاملي الخليج 365 2019-05-13
تعرّضت سيدة في العقد السابع من العمر لطعنةٍ في الصدر بمنزلها من جرّاء خلافٍ عائلي نشب في أحد الأحياء بمحافظة أبو عريش.
وبيّنت مصادر "الخليج 365"، أنه تمّ نقل السيدة إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، فيما تمّ القبض على الجاني، وتمّ التحفظ عليه بأمر النيابة العامة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
11:12 AM
جرى نقلها إلى المستشفى العام وتم التحفظ على الفاعل بأمر النيابة العامة
تعرّضت سيدة في العقد السابع من العمر لطعنةٍ في الصدر بمنزلها من جرّاء خلافٍ عائلي نشب في أحد الأحياء بمحافظة أبو عريش.
وبيّنت مصادر "الخليج 365"، أنه تمّ نقل السيدة إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، فيما تمّ القبض على الجاني، وتمّ التحفظ عليه بأمر النيابة العامة.
، خلاف عائلي ينتهي بطعنة في صدر سبعينية بأبو عريش وضبط الجاني ،
المصدر : الخليج 365
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