، "الجامعة العربية" تُدين استهداف ناقلتيْ نفط سعوديتين وسفنٍ تجارية قُرب المياه الإقليمية للإمارات ،

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أدان الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي؛ مشددًا على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثّل مساسًا خطيرًا بحرّية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة
وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي اليوم الاثنين: إن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساسًا غير مقبول بالأمن القومي العربي.
وأكد "عفيفي" في هذا الصدد، التضامن الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيْل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.
"الجامعة العربية" تُدين استهداف ناقلتيْ نفط سعوديتين وسفنٍ تجارية قُرب المياه الإقليمية للإماراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13
أدان الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي؛ مشددًا على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثّل مساسًا خطيرًا بحرّية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة
وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي اليوم الاثنين: إن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساسًا غير مقبول بالأمن القومي العربي.
وأكد "عفيفي" في هذا الصدد، التضامن الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيْل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
11:33 AM
"أبوالغيط": مساس خطير بحرّية وسلامة النقل البحري والأمن القومي العربي
أدان الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي؛ مشددًا على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثّل مساسًا خطيرًا بحرّية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة
وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي اليوم الاثنين: إن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساسًا غير مقبول بالأمن القومي العربي.
وأكد "عفيفي" في هذا الصدد، التضامن الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيْل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.
، "الجامعة العربية" تُدين استهداف ناقلتيْ نفط سعوديتين وسفنٍ تجارية قُرب المياه الإقليمية للإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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