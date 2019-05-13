، المملكة تُدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر مسؤول: هذا العمل الإجرامي يشكّل تهديدًا خطيرًا على أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية

أعرَبَ مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية للأعمال التخريبية التي استهدفت صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ، سفنَ شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي يشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي؛ مشددًا على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.