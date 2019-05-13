“الخدمة المدنية”: الوظائف المُعلن عنها مؤخراً تخص الوزارة فقط

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الوظائف المُعلن عنها مؤخرا تخص التعيين بالوزارة وليست للتوظيف بالجهات الحكومية الأخرى. وأوضح سلطان الظاهر، المتحدث باسم الوزارة، أن الجهات الحكومية مُمكَّنة من الإعلان عن وظائفها بنفسها، وهي تُحدد الاحتياج من حيث الأعداد ومقار الوظائف، وتُعلن عن ذلك في الأوقات التي تُحددها. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت للخريجين والخريجات عن التقدم على التوظيف لـ 57 وظيفة شاغرة، وحددت في إعلانها الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة المطلوب توافرها، وفترة التقديم من 7 إلى 13 رمضان الجاري.

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