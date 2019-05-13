“الخدمة المدنية”: البدء في تطبيق اللوائح الجديدة الخميس القادم

بيَّن سلطان الظاهر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، وفقًا لـ”سبق” أن تطبيق اللوائح الجديدة التي أُعلنت تفاصيلها قبل نحو ثلاثة أشهر سيكون بدءًا من الخميس القادم 11 رمضان.

وتشكل اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية تحولاً جوهريًّا في بيئة القطاع الحكومي؛ إذ منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية.. وجعلت اللائحة من تطوير العمل الحكومي، وتأهيل الكادر الوظيفي، والارتقاء بجودة الأداء، هدفًا لها، مع إعطاء مساحة أكبر لدور الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التوظيف وفقًا لحاجاتها.

وتنص اللائحة الجديدة على أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها، والمهام والأدوار المنوطة بها.. ويتم إعداد الخطة طبقًا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية، على أن تقوم الجهة الحكومية بوضع خطة توظيف وتدريب سنوية استنادًا إلى الميزانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية. ويعتمد الوزير المختص الخطة أو التعديلات التي تطرأ عليها، كما تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية التوظيف، وتنسيقها، وتوثيقها، بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المقاييس التي يحددها إطار العمل التنظيمي. ‫