شاهد: سعودية مشهورة تكشف خبر حملها في ليلة زفافها

كشفت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني، لمتابعيها عبر السوشيال ميديا عن سرٍ قالت أنّها أخفته عنهم لأكثر من عام على زواجها، مشيرةً إلى أنّها قرّرت الاعتراف به أخيرًا.

وصدمت الودعاني متابعيها، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“، موضحة أنها كانت حاملاً في طفلها الأول سعد، عندما كانت تحتفل بحفل زفافها بالمالديف.

وقالت: ”هحكيلكم على سالفه مخبياها عليكم صار لي سنة.. ليلة الحنة كان هو يوم زواجي.. بس أنا كنت مرة رافضة أعلن إنه هادا زواجي.. يعني حتى ماما تقولي ليش مخبية قلي إنه زواج.. وأنا ما أبي أقول إن هذا زواجي“.

وتابعت: ”المهم قلت لما أروح المالديف زواجي هيصير شي تاني.. هذه كتمت فكرتي إن الحنة شي والزواج شي ليش الخبط…المهم خلصنا عرسي الأساسي.. وعرسي الثانى الي هو بالمالديف أنا كنت حملت بسعد الله يحفظه.. ووحام وحالتي حالة وصراخ وكنت هخرب السفرية كلها زوجي قالي يا بنت الناس خليني أرجعك لأمك“، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

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ويشارُ إلى أن الودعاني، رُزقت قبل عدة أسابيع بابنها الأول، والذي سمّته ”سعد“، إذْ أظهرته إلى العلن منذ لحظة مولده، وعبّرت عن فرحتها وشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل أيضًا.