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فيصل بن مشعل يستضيف الأيتام على مائدة الإفطار

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دعا أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عدداً من أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة وجمعية "أبناء"، لتناول مأدبة الإفطار معه في قصره بمدينة بريدة، وتأتي الدعوة ضمن عادته السنوية للأيتام في المنطقة. حيث شاركهم فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة , سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي بطبيعته مترابط ويستمد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع.

من جانبه قدم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء، وإدخال الفرحة والسرور عليهم ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.


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