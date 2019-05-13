لا تعطيل لمظلات الحرم النبوي والمكافحة دورية

أكدت وكالة رئاسة شؤون الحرم النبوي الشريف عدم تعطل المظلات في الساحة بسبب الجراد والجنادب، وقالت: «إشارة إلى ما ظهر وتم تداوله بخصوص تعطيل المظلات، فإن ذلك يأتي ضمن العملية الدورية لتنظيف المظلات لتلافي انسدادها وانبعاث الروائح منها».

وقالت الرئاسة في بيان صادر لها «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من المقطع المنتشر حول كميات الجراد والجنادب بقاعدة بعض أعمدة المظلات في ساحات المسجد النبوي، فإن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي توضح أن ما تم تداوله إنما هو جزء من العمل الدوري الذي يقوم به فريق العمل المكلف بمكافحة الجراد والجنادب والتخلص من آثارها، إذ يقوم المختصون بتنظيف تمديدات تصريف المياه في أعمدة المظلات، من كميات الجراد والجنادب التي تجمعت فيها من الأعلى.

علما بأن فريق العمل قام بتنظيف جميع المظلات والتمديدات الخاصة فيها، تلافيا لانسدادها وانبعاث الروائح الكريهة منها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا صحة لما أشيع حول توقف عمل المظلات بسبب الجراد والجنادب، بل هي تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد».