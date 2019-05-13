تدريب 35 إماما على الحوار الحضاري

نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعاليات برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري ومهارات الاتصال والحوار الذي نظّمته أكاديمية الحوار للتدريب، بمشاركة 35 من الأئمة والدعاة والأكاديميين من لجنة الدعوة في إفريقيا يمثلون 32 دولة إفريقية، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنفيذ البرنامج الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء 10 رمضان ترجمة للتعاون المشترك بين المركز واللجنة في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال في المجتمعات الإفريقية، من خلال الاستفادة من اللقاءات والبرامج التي ينظمها المركز.

وألقى نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري كلمة رحب فيها بالأئمة والدعاة في إفريقيا، مؤكدا أن برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري ومهارات الاتصال والحوار هو برنامج متخصص في التواصل الحضاري والحوار مع الآخر.