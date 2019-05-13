المدارس الأجنبية تشكو عدم تطبيق لائحة التعليم

شكت المدارس الأجنبية في المنطقة الغربية مشرفي ومشرفات وزارة التعليم، والذين يقومون بزيارات دورية لهم، من أنهم لا يطبقون لائحة التعليم الأجنبي، مما يتسبب في آثار سلبية على تلك المدارس، محددين بعض الملاحظات التي تعوق عمل المدارس، منها إنهاء تكاليف القيادات، وانتقال بعض الطلاب دون تسديد المستحقات.

وتوجهت المدارس بشكواها إلى الغرفة التجارية والصناعية بجدة، والتي قامت بدورها بإيصال الشكوى إلى وزارة التعليم لبحث هذه الإشكالية فورا.

الاشتراطات البلدية

علمت«دوت الخليج» أن «المدارس الأجنبية اشتكت أيضا من ارتفاع نسبة التوطين في هذا القطاع، بالإضافة إلى أن انتقال بعض الطلاب دون تسديد المستحقات المفروضة عليهم يتسبب في ضرر هذه الفئة من المدارس».

وأضافت أن المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة طالبت بتعديل تطبيق الاشتراطات البلدية في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي مثل الموقع، والمساحة، والمواقف، والتصاميم، والبناء، نظرا لصعوبة تطبيقها على هذه المدارس.

أبرز شكاوى المدارس الأجنبية والأهلية

01

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02

تطبيق نظام تدرج الخاص بالمباني المدرسية

ارتفاع نسبة التوطين في المدارس الأجنبية

إنهاء تكاليف القيادات

عدم تطبيق تنظيمات التعليم الأجنبي

انتقال بعض الطلاب دون تسديد المستحقات