1200 رخصة الكترونية بعسير خلال الربع الأول 2019

نجحت أمانة منطقة عسير في تقليص مدة إنجاز الرخص المهنية و الصحية ، وحققت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص و الرقابة الشاملة إنجازا غير مسبوق في ذلك .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلا بأن الأمانة قد عملت جاهدة على تقليص الإجراءات المعمول بها سابقا و ذلك لتسهيل و تسريع إنجاز إصدار التراخيص الكترونيا .

مشيرا إلى إصدار التراخيص كان في الربع الأول من عام 2018 م يستغرق أكثر من شهر عمل و لم يتجاوز إصدار التراخيص حينها 500 رخصة .

بينما سجلت الأمانة أرقاما كبيرة خلال الربع الأول من عام 2019م عبر تقليص مدة إصدار التراخيص الى 5 أيام عمل فقط بينما تجاوز اصدار الأمانة خلال الربع ذاته اكثر من 1200 رخصة الكترونية .

منوها الى ان تلك الجهود جاءت ضمن تحسين خدمات الأمانة لتسهيل الأعمال للمستفيدين .

وأن الأمانة تسعى لتطوير و تحسين أداء الأعمال في القطاع البلدي لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات المطلوبة من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء ، بهدف زيادة رضا المستفيدين .