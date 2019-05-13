167 منشأة مخالفة أغلقتها بلدية بعسير

و استهدفت الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة عسير التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.
بلغت عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير نحو 1839جولة مما أسفرت عن مخالفة 1154 منشأة صحية الى جانب إتلاف 7135 كجم مواد غذائية فاسدة بينما تم إغلاق 167من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة .
الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، و ذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .
وتدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .
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