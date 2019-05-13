السعودية اليوم / جمعية شمعة أمل تنظم"المسابقة الرمضانية لذوي الهمم"



نجران 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

نظمت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة "شمعة أمل"بالتعاون مع نادي نجران، أمس "المسابقة الرمضانية لذوي الهمم" وذلك بمقر النادي.

وأوضح مدير الجمعية، حمد آل مسعد أن البرنامج تضمن إقامة مسابقات رياضية في كرة الطائرة بمشاركة 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقة ثقافية بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمتطوعين، وألعاباً ترفيهية، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي ضمن برامج الجمعية الرمضانية والتي تهدف إلى زرع البسمة على محيا هذه الفئة الغالية وتوعية المجتمع برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل التعاون بين الجمعية والأندية

// انتهى //

09:38ت م

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نجران 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسنظمت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة "شمعة أمل"بالتعاون مع نادي نجران، أمس "المسابقة الرمضانية لذوي الهمم" وذلك بمقر النادي.وأوضح مدير الجمعية، حمد آل مسعد أن البرنامج تضمن إقامة مسابقات رياضية في كرة الطائرة بمشاركة 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقة ثقافية بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمتطوعين، وألعاباً ترفيهية، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي ضمن برامج الجمعية الرمضانية والتي تهدف إلى زرع البسمة على محيا هذه الفئة الغالية وتوعية المجتمع برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل التعاون بين الجمعية والأندية الرياضية بالمنطقة.// انتهى //09:38ت م0010

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