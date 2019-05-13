السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تواصل تقديم مشروع إفطار الصائمين



نجران 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، تقديم مشروع إفطار صائم بجوامع ومساجد المنطقة، بمصاحبة برامج دعوية مكثفة، تتضمن دروسًا وكلمات عن فضل رمضان بلغات مختلفة، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة دعوية وعلمية، وتسيير رحلات عمرة للجاليات والمسلمين الجدد، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة، والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة، ومن مقاصد المشروع كذلك دمج المسلمين الجدد الذين يصومون شهر رمضان لأول مرة، وتعليم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الطرق الصحيحة لتأدية الصلاة والصوم وباقي العبادات، هذا مع تعليمهم القرآن وتفسيره.

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09:34ت م

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