- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. جبل المدافع بمكة المكرمة امتداد لجبل قعيقعان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. جبل المدافع بمكة المكرمة امتداد لجبل قعيقعان
متابعات الخليج 365 - واس
يعد “جبل المدافع” من الجبال المشهورة في مكة المكرمة، ويقع في شمال المسجد الحرام وهو ممتد إلى جبل قعيقعان المعروف بأحد الأخشبين بمكة المكرمة, واكتسب هذا الاسم لوقوع مدفع رمضان عليه، والذي ما يلبث حتى تنطلق منه عدة ذخائر صوتية ناجمة عن عملية انفجار البارود؛ للإعلان بدخول شهر رمضان المبارك أو الإعلان بدخول عيد الفطر السعيد أو بعدما يصدح المؤذن في المسجد الحرام بأذان المغرب أو الإعلان عن قرب موعد الإمساك.
وتوقف مدفع رمضان عن العمل منذ 4 أعوام نظرًا لتوسع مكبرات الصوت في المسجد الحرام وللتطور الهائل في وسائل الاتصال علاوة على المشاريع التنموية والعملاقة التي تشهدها مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جبل المدافع بمكة المكرمة امتداد لجبل قعيقعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.