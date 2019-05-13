صور.. جبل المدافع بمكة المكرمة امتداد لجبل قعيقعان

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

يعد “جبل المدافع” من الجبال المشهورة في مكة المكرمة، ويقع في شمال المسجد الحرام وهو ممتد إلى جبل قعيقعان المعروف بأحد الأخشبين بمكة المكرمة, واكتسب هذا الاسم لوقوع مدفع رمضان عليه، والذي ما يلبث حتى تنطلق منه عدة ذخائر صوتية ناجمة عن عملية انفجار البارود؛ للإعلان بدخول شهر رمضان المبارك أو الإعلان بدخول عيد الفطر السعيد أو بعدما يصدح المؤذن في المسجد الحرام بأذان المغرب أو الإعلان عن قرب موعد الإمساك.

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وتوقف مدفع رمضان عن العمل منذ 4 أعوام نظرًا لتوسع مكبرات الصوت في المسجد الحرام وللتطور الهائل في وسائل الاتصال علاوة على المشاريع التنموية والعملاقة التي تشهدها مكة المكرمة.