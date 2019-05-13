الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الحرس الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في مختلف المناطق ، للعمل في المجالات التالية : وظائف إدارية – وظائف طبية – وظائف صحية – وظائف فنية – وظائف تقنية – وظائف هندسية – وظائف حرفية – برامج تدريب منتهي بالتوظيف.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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واجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP حسب متطلب الوظيفة وأن يكون لائقاً طبياً.

أن يكون المتقدم لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://www.ngha.med.sa

في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم 8 / 9 / 1440 هـ .

وفيما يلي رابط التقديم المباشر:

http://www.ngha.med.sa/Arabic/eServices/jobseekers/Pages/default.aspx