هذا ما كشف عنه عبد الرحمن بن مساعد عن نادي الهلال

صرح الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمس الأحد عن تفاصيل فترة رئاسة النادي من الأمير محمد بن فيصل خلال استضافته في برنامج مجموعة إنسان على شاشة قناة mbc.

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد إنه يعرف الظروف التي مر بها نادي الهلال مسبقاً لتوليه رئاسته لفترة طويلة كان رئيساً للهلال وقال:" أنه من السهل جداً أن تضع يدك على أسباب الإخفاق حينما تكون النتائج غير جيدة".

وأوضح ابن مساعد أن الهلال يقع في أخطاء تاريخية دائماً وهي منافسته على 4 أو 5 بطولات في الموسم وتابع:" لعب نادي الهلال هذا الموسم 11 مباراة في 30 يوم منها 3 مباريات مصيرية، وهذا ألقى بظلاله على النتائج" مبيناً أن جماهير الهلال لم تعترض على قرار إقالة المدرب خورخي خيسوس، بحسب " موقع مزمز".

كما تحدث عبد الرحمن بن مساعد عن تحذيره للأمير محمد بن فيصل من تغيير المدرب في منتصف الموسم الرياضي.