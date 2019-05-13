انت الان تتابع تفاصيل خبر ناقلتا نفط سعوديتان تعرضتا لهجوم قرب ميناء إماراتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 07:55 صباحاً - اعترفت المملكة العربية السعودية بتعرض ناقلتا نفط سعوديتان لـ "هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم أمس (الأحد) "تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية".

وكشف الفالح في تصريحه، الذي لم يتهم فيه أي جهة، أن الهجوم "التخريبي" نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين، مشيراً في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود.

وشجب الفالح هذا "الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة"، مؤكداً على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن السفينتين السعوديتين هما من أصل أربع سفن شحن تجارية تعرضت، صباح الأحد، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من نفي المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الفجيرة الإماراتية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الإمارة.

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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الأحد إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وسترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائجَ حين الانتهاء من إجراءاتها.

وكانت قناة "الميادين" اللبنانية المدعومة إيرانياً، نقلت عما سمَّتها "مصادر خليجية"، وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة فجر اليوم، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية بميناء الفجيرة.

كما نقلت عمن قالت إنهم "شهود"، تحليق طائرات أمريكية وفرنسية فوق الميناء وفي سماء المنطقة كلها.

المصادر الخليجية أكدت للميادين أنه تمّ تطويق كامل للمنطقة التي وقعت فيها الانفجارات في ميناء الفجيرة، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في عدد من ناقلات النفط التي كانت راسية في الميناء وعددها بين 7 و 10. وقد أرفدت هذه المصادر الميادين بأرقام وأسماء عدد من هذه الناقلات، وهي من طراز SuperTanker، وهي ناقلة النفط "المرزوقة"، وناقلة النفط "الميراج"، و "المجد"، وناقلة النفط "الأميجال"، وناقلة النفط "خمسا 10".

يشار إلى أن منطقة الخليج العربي تشهد توتراً غير مسبوق منذ سنوات، بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى مياه الخليج.