وفاة طفلة «سناب شات» دانة القحطاني بنوبة قلبية مفاجئة

خيمت حالة من الحزن على النشطاء السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع خبر وافاة نجمة «سناب شات» دانة القحطاني، وذلك بعد أن نعاها والدها عبر حسابه الشخصى، مؤكدا وفاتها بأزمة قلبية مفاجئة، وقد أصبح خبر وفاة دانه القحطاني هو الترند الاول، نظراً لكونها طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها التسعة أعوام ، وكانت تظهر في فيديو مع والدها وهو يلعب معها داخل السيارة الخاصة به، وكان شقيق دانة القحطاني كتب عبر حسابها في «تويتر»: بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ .. أصيبت أختي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فيما غردت شقيقتها عن نفس سبب وفاه دانه قائلة: “بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها”، واتفق مغردون على أن دانة القحطاني شكلت مع شقيقتيها الأكبر منها، ثلاثيًا غنائيا مبهجًا، حظي بشهرة واسعة، مؤكدين أن دانة مثلت لهم جميعًا نافذة يومية على أجواء البهجة والفرح. كما أشاروا إلى أن البراءة التي كانت تطبع ملامحها جعلتها قريبة من قلوب الجميع.

رسالة غاتي لدانه بعد وفاتها اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجتها فى المهديين واخلفها فى عقبة الغابرين.

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