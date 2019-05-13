عبدالرحمن بن مساعد : أتعجب من أردوغان ولم أكن راضياً عن الجزيرة منذ بدايتها

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال حواره إلى برنامج “مجموعة إنسان” على قناة إم بي سي، إنه وُلد في باريس، وعاش في بيروت في شقة، وطفولته لم تكن باذخة، موضحًا أن والده كانت لغته سليمة وعنده الخطأ اللغوي كارثة، كما تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد الرئيس الأسبق لنادي الهلال، عن فترة رئاسة الأمير محمد بن فيصل للنادي قبل تقديمه استقالته، وتعليقه على وضع الهلال الحالي وإقالة المدرب خيسوس. وقال إنه كان رئيساً للهلال ويعرف الظروف التي يمر بها من يكون في هذا المنصب، مبيناً أنه من السهل جداً أن تضع يدك على أسباب الإخفاق حينما تكون النتائج غير جيدة. وشدّد على أنه لم يكن راضيًا عن قناة الجزيرة القطرية منذ بدايتها، وأن النظام القطري ليس أضعف من أن يفرض كلمته على عزمي بشارة ويوسف القرضاوي، وأضاف أن أخاه عبدالله بن مساعد كان شديد الاستبداد، أما هو فكان أشد حيلة، موضحًا أنه في بدايته كان يرغب في أن يكون مثل الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير خالد الفيصل.

كما أوضح أن مصر كان لها تأثير كبير في حياته، وأنه كتب قصيدة وقال له أستاذ المدرسة “فيها كسور من الدرجة الأولى”، متابعًا: أشعر أن الفرح ما في شيء ينكتب عنه فعيش الفرح ولا تكتب عنه، وأكد تعجبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأن السعودية أكثر دولة قدّمت للعالم الدعم وتحديدًا القضية الفلسطينية، أما أردوغان فقدّم تصريحات عنترية بدون فعل على الأرض، وتابع أن لديه خيالاً خصباً، وهناك حركة كاميرا في قصائده، أما كممثل فكان فاشلاً فشلاً ذريعاً، مُشدداً على أنه لا يحب التصنيفات ويرى أن قيم الاعتدال الديني هي الأفضل.

عبدالرحمن بن مساعد

وُلد في باريس، وعاش في بيروت في شقة.

طفولته لم تكن باذخة.

أكد بأن والده كانت لغته سليمة وعنده الخطأ اللغوي كارثة.

أخاه عبدالله بن مساعد كان شديد الاستبداد.

كان كان رئيساً لنادى الهلال السعودى.

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