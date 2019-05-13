شاهد.. مناظر خلابة لشعف آل حارث بعد الأمطار والبرد

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وثق مقطع فيديو الأحوال الجوية الرائعة في شعف آل حارث التابع لمركز طبب بمنطقة عسير عقب سقوط الأمطار والثلوج وزخات البرد هناك، في حالة جوية ممتعة للعين والنفس.
وكشف المقطع، الذي وثقه المصور أحمد حاضر بواسطة “طائرة درونز”، عن مساحات جبلية واسعة غُطيت جميعها بالثلوج..، فيما ظهرت سيول مياه كالشلالات تتجمع في برك كبيرة المساحة، كما شكّلت بعض التضاريس التي تشبه الأحواض، إضافة إلى الشكل المدرج الذي يميز الجبال هناك.
يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت قبل يومين تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد، شملت عدة محافظات، منها مركز السودة وطبب ورجال ألمع.
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