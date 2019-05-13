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أطرف الكاريكاتيرات حول مقاضي رمضان

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يبدأ الناس في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل بطرق مختلفة..، غير أن البعض ينصب جل اهتمامهم على التسوق لشراء “مقاضي رمضان” وبكميات كبيرة ما يشكل أعباءً إضافية على ميزانية الأسرة.

وفيما يلي باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع.

سعود الماضي- الجزيرة

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أيمن- اليوم

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فهد الخميسي- الاقتصادية

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سالم الهلالي- عكاظ

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أيمن- اليوم

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فهد الخميسي- الاقتصادية

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علي الغامدي- المدينة

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مفرح الزيادي- الجزيرة

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ربيع- الرياض

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مفرح الزيادي- الجزيرة

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