نصائح وإرشادات لقاصدي الحرم المكي

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وجّهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بعض النصائح والإرشادات لقاصدي الحرم المكي الشريف.

وقالت رئاسة الهيئة: إن من آداب الحرمين تجنُّب طول الوقوف عند محاذاة الحجر الأسود لكيلا يتم التأثير على انسيابية الطواف للطائفين.

وتابعت رئاسة الهيئة: أخي الزائر خُصصت في الأدوار العلوية مسارات للعربات خاصة للطواف والسعي.

وشدّدت على أن العاملين في الحرمين مستعدون لخدمة ضيوف الرحمن..، فلا يترددوا في طلب المساعدة منهم والتجاوب معهم حتى تُؤدى المناسك بسهولة ويُسر.

