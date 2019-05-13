:

.

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بالقسم النسائي اليوم، فعاليات بعنوان “غبقة رمضانية”، ضمن الأنشطة الثقافية التي تقيمها الجمعية خلال الشهر الفضيل, وذلك بالسوق الشعبي بمدينة عرعر.

وتضمنت الفعاليات التي تهدف إلى خلق أجواء رمضانية، بغرض إحياء المفاهيم التراثية، التي تسعى للحفاظ عليها، على عرض عدد من الأكلات الشعبية الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك، وعرض المنتجات التراثية، ومسابقات ترفيهية، وفقرة للأطفال، بالإضافة إلى ركن البلدية النسائية..، وركن التصوير والرسم وأدوات القهوة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غبقة رمضانية في السوق الشعبي بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.