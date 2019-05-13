وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى نوماك في رابغ

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير الدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.
. مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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