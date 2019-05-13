في لقاء كشف الحقيقة.. الفقعسي يبوح بأسرار «القاعدة في السعودية» ويوضح علاقة بن لادن بـ«الجزيرة»

أكد رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة بالسعودية سابقًا، علي الفقعسي، أنهم كانوا يرسلون لبن لادن نحو مليون ريال شهريا، يحملها له معتمرون باكستانيون، مُشيرًا إلى أن يوسف العييري كان المسؤول المالي والإعلامي للقاعدة في السعودية.

وأشار الفقعسي، خلال حواره لبرنامج «الليوان»، إلى أن العلاقة بين بن لادن وقناة الجزيرة القطرية، كانت تقاطع أهدافًا فقط وليس عملًا مشتركًا، مؤكدًا أن كليهما كان يريد زعزعة أمن الدول العربية، والسعودية كانت المستهدف رقم 1.

وحول الفرق بين القاعدة وداعش، قال: «القاعدة تختلف عن داعش في الخطاب؛ لأن بن لادن كان يستهدف الرأي العام في العالم كله، أما داعش فتركز على فكر واحد فقط».

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وأشار، إلى أن المجلس العسكري للقاعدة في السعودية كان حقيقة، وهو كان رئيسًا له، وتحته المقرن وراكان الصيخان، وتم استبعاد الدندني؛ لأنه كان مجرد مهرب سلاح من العراق وقطر.

وأوضح الفقعسي، أن إيران كانت تسهل عمل تنظيم القاعدة؛ لاستنزاف أمريكا، مؤكدًا أن طهران تدعم الإرهاب بشكل مباشر، وطريقهم إلى أفغانستان من خلال إيران كان أسهل.

ونفى رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة بالسعودية سابقًا، تورطه في عمليات خطف بالداخل، مُشيرًا إلى أنه أوقف سلطان القحطاني أثناء تخطيطه لإحدى هذه العمليات؛ لأن توجهه كان اختطاف الأجانب والطائرات.