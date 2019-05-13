السعودية | “العمل” تقر آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات

المناطق - الرياض

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلا على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.

وكانت الآلية السابقة تفرض تدرجا معينا في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات التسليم من قبل صاحب العمل، وبالتالي تسلمه العاملة.

أما الآلية الجديدة فستقتصر على إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية دون وسيط ومن قبل صاحب العمل.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أولا اعتبارا من 15 تموز (يوليو) 2019، وذلك قبل أن يتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقا.