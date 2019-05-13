فيديو.. عبدالله اليامي يكشف كواليس عودة بابا فرحان في فعاليات الألوان بأبها

2019-05-13

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها

أكَد مخرج برنامج ومسلسل “بابا فرحان” الفنان، عبدالله اليامي، أن المسلسل يُقدم رسالة مهمة وهي نشر الوعي الحسي لدى الأطفال وتوعية أولياء الأمور للعديد من المخاطر التي قد تُغير سلوك الأطفال وتجعلهم يقعون في أخطاء تُلحق الضرر بهم وبأسرهم ومجتمعهم.

جاء ذلك خلال تصريحاته إلى “متابعات الخليج 365” على هامش فعاليات طاقة الألوان الترفيهية المقامة في القاعة الكبرى بأبها، والتي أشرفت عليها هيئة الترفيه خلال الخمسة أيام الماضية واختتمت فعالياتها مساء أمس الأحد، حيث كان من ضمن فقرات الفعالية، برنامج “بابا فرحان” الشهير الذي تم عرضه في السابق على القناة السعودية الأولى.



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وأضاف اليامي أن المسلسل يُقدم طرقًا إيجابية صحيحة تُغير من سلوك الأطفال وتثقفهم ليكونوا بذرة صالحة في المجتمع.

وردًا على سؤال “هل سيكون هناك برامج أخرى جديدة في السنوات القادمة”؟ أجاب أن هناك بالفعل برامج سوف تُعرض على بعض القنوات، وتقدم ما هو جديد لإسعاد المجتمع والأطفال بوجه الخصوص والتي ستكون هادفةً اجتماعيًا.

وخلال تصريحاته، شكر الفنان عبدالله اليامي صحيفة “متابعات الخليج 365” على ما تقوم به من جهد في إبراز الجهود المبذولة من أبناء الوطن الغالي، والتي تهدف إلى تقدم وتميز الشعب السعودي في جميع المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.