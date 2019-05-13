مصادر رسمية تنفي شائعة وفاة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في المملكة العربية السعودية

تناقلت تقارير سعودية نبأ وفاة خبر تركي آل الشيخ نقلا عن الديوان الملكي، اليوم إثر أزمة قلبية حادة، في أحد المستشفيات السعودية مساء اليوم،حيث انتشر هذا الخبر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، من الفيس بوك، وتويتر وغيرها، وجاء مصدر مقرب منه كي يوضح حقيقة الخبر، تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ (4 أغسطس 1981 -)، مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إضافة إلى كونه رئيسًا إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، شغل تركي عبد المحسن آل لاشيخ مناصب عديدة بالمملكة كانت أبزها في توليه مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، بعدها شغل منصر رئيس هيئة الرياضة، ناجحا في أهداف رؤية الأمير محمد بن سلمان الرياضية، وشغل كذلك منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري.

واشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب، لم تنتهي مناصب تركي عند هذا الحد بل زادت نشاطاته في الرياضة حيث أعاد البطولة العربية من جديدة في رونق جذاب ونجح في تنظيمها، وجاء سعيد القحطاني الذي يعد مصدر مقرب من عائلة تركي الشيخ، كي يوضح حقيقة نبأ وفاته الذي انتشر على تويتر، ويُذكر أنه نفى الخبر، وقال أن الصورة الذي انتشرت له على مواقع السوشيال ميديا، وهو كان مستلقياً على سريراً في إحدى المستشفيات، كانت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها المستشفى.

المناصب التى شغلها تركي آل الشيخ

شغل مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

شغل منصر رئيس هيئة الرياضة.

رئاسته لهيئة الترفيه السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم.

مالك نادي بيراميدز المصري.

كما أنه أعاد البطولة العربية من جديد في رونق جذاب ونجح في تنظيمها.

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