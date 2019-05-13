شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يزور الصادق المهدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) زار سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، يرافقه سفير دولة الإمارات حمد الجنيبي، أمس الأول (الأحد)، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لتهنئته بشهر رمضان المبارك. زار سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، يرافقه سفير دولة الإمارات حمد الجنيبي، أمس الأول (الأحد)، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لتهنئته بشهر رمضان المبارك. وتم خلال هذه الزيارة تبادل الأحاديث الودية.



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